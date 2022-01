Mailza Gomes, a dama de ferro do PP

Em termos de estrutura partidária, recursos e ajuda, a senadora Mailza Gomes é a candidata ao Senado (reeleição) como maior poder de fogo para enfrentar a campanha eleitoral. Tem o governo do estado, o apoio dos prefeitos dos maiores colégios eleitorais do Acre (Rio Branco e Cruzeiro do Sul), além da maioria de prefeitos, vices, vereadores e deputados estaduais por todo o interior. Mailza é a dama de ferro do PROGRESSISTAS.

Mailza conta ainda com a adesão do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior e do presidente da câmara de vereadores da capital, Nogueira Lima, ambos do seu partido. Para completar o quadro, tem recursos e apoio da cúpula nacional do PP representada pelo chefe da Casa Civil do governo federal, senador Ciro Nogueira.

Na eventual possibilidade de o PSD não lançar candidato ao Senado, Mailza Gomes poderá receber o apoio do grupo político do senador Sérgio Petecão, de quem ainda é aliada. Apesar do rompimento político entre o governador e Petecão, a amizade entre ele e Mailza que estiveram juntos no palanque apoiando a eleição do prefeito Tião Bocalom, permanece. Atualmente seu desempenho nas pesquisas não é bom, mas pode mudar. Pesquisa é momento e a campanha ainda nem começou.

. Que a Covid-19 e suas variantes iriam explodir novamente no Brasil e no Acre eram favas contadas.

. A vacina tem ajudado muito evitando o agravamento dos casos que levam a UTI.

. Vai ter lockdown ou não?!

. Não creio, mas se tiver estamos fritos!

. “Brasil acima de todos, Deus acima de tudo”!

. Vai que é tua, Pedro José!

. Na avaliação de Pedro José, o presidente Bolsonaro ganha a eleição já no primeiro turno e disparado.

. O Pedro tem visões!

. Ele viu…se ele viu quem poderá dizer que não viu.

. O Pedro vê coisas!

. Afinal de contas, os aliados do governador Gladson tentaram dar um cangapé nele ou não se aproveitando do Ptolomeu?

. Sei não!

. Existem aliados e aliados…

. O ex-deputado Luiz Calixto conhece por dentro e por fora, o jogo!

. A Covid-19 explodiu de novo!

. Trouxe a reboque a ômicron e a H3N2.

. Quem não toma vacina morre, quem não toma morre também!

. Por via das dúvidas, melhor tomar.

. O que o PT tem de pior em seu pensamento político andou se manifestando essa semana; o pernambucano ainda terá forças para colocar focinheiras neles?

. É o grupelho de stalinistas; mandam os inimigos para a Sibéria, para um gulag.

. “E ver que toda essa engrenagem/ já sente as ferrugens lhe comer”. (Zé Ramalho)

. Bom dia!