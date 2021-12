“Muito dinheiro em outdoor, cadê as obras”, questiona JV

O ex-prefeito, ex-governador por dois mandatos e ex-senador Jorge Viana, do PT, criticou o grande número de outdoors espalhados no Acre com anúncios de liberação de vultosas soma em dinheiro, mas que não se vê uma obra sendo realizada. A crítica foi durante o programa Voz do Povo, Rádio Cidade, apresentado por Itaan Arruda.

No programa, que teve participação popular através do telefone, Jorge Viana lembrou das administrações dele como prefeito de Rio Branco, bem como dos ex-prefeitos Raimundo Angelim e Marcus Alexandre. “Rio Branco era cuidada, organizada, havia planejamento”, disse respondendo a um morador do bairro da Paz que reclamou da escuridão na rua Valdomiro Lopes.

Segundo ele, as pessoas empobreceram, estão na miséria, passando fome e é necessário políticas públicas para saciar a fome. Disse também que o governo e a prefeitura deveriam cadastrar os que estão na rua pedindo dinheiro e alimentos para ajuda-los mensalmente como foi feito em seu governo”. Falou sobre a operação Ptolomeu, a candidatura de Lula à presidência e destacou que é necessário melhorar a situação da população acreana. Jorge Viana é pré-candidato a senador ou a governador nas eleições de 2022.

. A pergunta é:

. A gestão do prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) ajuda ou não o senador Petecão nas pesquisas?

. Realmente existem muitos outdoor com a propaganda da liberação de recursos para o Acre; é algo extravagante ver tantos milhões.

. É milhões pra todo lado e o povo passando fome.

. Ainda bem que o fundão de campanha, os R$ 5,7 bilhões, estão às portas para melhorar a situação da população pobre.

. Vai ter sacolão e combustíveis espalhados nos quatros cantos do estado.

. Legal, né?!

. É tão lindo ver a bondade, a solidariedade, a generosidade de alguns candidatos enquanto os votos caem na caçapa.

. É como diz o Zé do Peixe no mercado:

. Não venda seu voto… (antes de fazer uma boa negociação).

. Também não aceite pagamento para depois da eleição, vai pegar uma loba!

. Aonde chegamos, Dr. Ulisses?!

. O governador Gladson Cameli começa a reagir e não vai entregar territórios para os adversários políticos sem luta.

. Defender a presunção da inocência para Gladson é coerência.

. A mesma presunção que tanto a ex-senadora Gleisi Hoffman implorou para o Lula.

. São situações completamente diferentes?

. Com certeza, general!

. Porém o conceito de presunção de inocência é o mesmo para todos, inclusive para os acusados de tráficos de drogas, de armas, assaltos, roubos etc.

. Não houve condenação final, a presunção de inocência prevalece.

. Ou não?

. Mudaram a CF sem as pessoas saberem?

. Bom dia!