O rei do pagode! Belo cobra cachê milionário por show; saiba quanto

Após Belo viver um grande tumulto na sua vida pessoal ao ter sua separação com Gracyanne Barbosa exposta e a própria musa fitness assumir que o traiu, o nome do pagodeiro não saiu mais da boca do povo.

Apesar disso, o bolso do cantor está mais cheio do que nunca! Isso porque ele cobra um cachê milionário para fazer um show. Segundo Leo Dias, para contratar o artista, é necessário desembolsar R$700 mil.

Esse seria o maior cachê no mundo do pagode atualmente. Vale lembrar, que na última sexta-feira, 19, Belo se apresentou ao lado do Soweto no estádio Allianz Parque, em São Paulo, e chorou ao cantar a música ‘Reinventar’.

Nova casa

Após o fim do casamento, o cantor deixou a casa em que morava com a ex-esposa e se mudou para uma mansão de R$10 milhões, que fica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.