Pintor, lavador de carros e barbeiro; veja as 17 vagas do SINE desta sexta-feira

O julgamento do taxista Euclides Alves de Oliveira, de 32 anos, que deveria ter ocorrido nesta sexta-feira (10), foi retirado da pauta pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco. De acordo com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), o motivo do adiamento é que ainda há um recurso da defesa do réu em trâmite.

Oliveira é acusado de matar a esposa, Jéssica dos Santos de Paula, de 26 anos, na frente do casal, no dia 23 de outubro de 2018, em Cobija, na Bolívia. Inicialmente, o processo foi instaurado no país vizinho, mas transferido para o Brasil por se tratar de um crime envolvendo dois brasileiros.

Réu confesso, o taxista foi denunciado pelo Ministério Público em março do ano passado, por crime de homicídio qualificado por motivo torpe, feminicídio, violência doméstica e crime cometido na frente do filho. Ele está preso no Complexo Penitenciário de Rio Branco por condenação em outros crimes.