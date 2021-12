Após pedido de Bocalom, FGB não contempla projeto “Papai Noel Gay”

O governador do Acre, Gladson Cameli, está em Campo Grande para conhecer o modelo de gestão do governo de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (6), ele foi recebido na Governadoria pelo governador Reinaldo Azambuja, que compartilhou as boas práticas adotadas na gestão pública ao longo dos últimos anos, que garantiram a Mato Grosso do Sul posição de destaque no cenário nacional.

“Somos o 6º Estado mais competitivo do Brasil, o 1° do Centro-Oeste. Estamos em 1° lugar no ranking nacional que mede investimentos per capita. Temos a 5ª menor taxa de desemprego do País e também a terceira menor de desocupação, de acordo com o IBGE. Na segurança, somos o Estado que mais esclarece homicídios. E na saúde, temos destaque na vacinação contra a Covid-19”, exemplificou Reinaldo Azambuja.

Em reunião com a participação dos secretários Jaime Verruck, da Secretaria Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, e Eduardo Rocha, da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, Reinaldo Azambuja também apresentou ao colega do Acre os programas de destaque em Mato Grosso do Sul nas áreas social, econômica e de desenvolvimento sustentável.

Projetos como o Prosseguir, Caravana da Saúde, Alfabetiza MS, Mais Social, MS Mais Seguro, Campão Cultural e MS+Esporte foram explicados à Comitiva do Acre. Programas de destaque na Infraestrutura também foram ressaltados. Governo Presente, plano de investimentos em rodovias, melhorias em aeroportos, expansão de ramais da MSGás, ampliação da rede de saneamento da Sanesul e revitalização do Parque dos Poderes estão entre eles.

Um dos destaques na reunião foi o aplicativo MS Contrata+, da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, que facilita o contato de pessoas em busca de emprego com empresários que ofertam vagas. O governador Gladson Cameli se interessou pela ferramenta e disse que vai levar o modelo para o governo do Acre. (Governo do Mato Grosso do Sul).