Lovisaro afasta fama de “radical” e diz que atuará com moderação e respeito às instituições

No Boa Conversa, exibido pelo ac24horas, na noite desta segunda-feira, 29, o procurador de justiça, Danilo Lovisaro, escolhido como novo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), afastou a fama de radical e salientou que a sua gestão à frente do órgão será de respeito às instituições.

Na entrevista, Lovisaro afirmou que o chefe da PGJ tem que atuar como um articulador, mas sem interferir na atuação dos colegas. Ele comandará o MPAC pelo biênio 2022-2024.

“Como futuro chefe da instituição, a gente tem a noção de que jamais podemos interferir na independência funcional de qualquer membro. O chefe do Ministério Público pode ser um articulador, mas ele não pode interferir na atuação dos membros”, afirmou.

De acordo com o procurador de justiça, a sua gestão não será marcada por radicalismo, mas sim por um campo de moderação resgatando laços com outros poderes que compõem o sistema judiciário.

“O chefe da instituição tem que agir de forma ponderada e harmônica com os poderes e tentar articular para que as instituições possam atuar de forma conjunta. Me recordo que há muito tempo atrás da época quando atuava na área criminal, tínhamos uma proximidade com a Polícia Civil e Militar e hoje por questão de perfil e de atuação de um ou outro colega, houve um certo afastamento e eu pretendo atuar nesse campo”, afirmou.

“Não é radicalismo, é justamente o campo da moderação, do diálogo institucional e buscar aproximar atuação com relação aos policiais e eu tenho boas recordações de colegas que atuaram comigo. Foi muito mais proveitoso quando as instituições estão agindo sempre juntas e o sistema de justiça como um todo, cada qual com a sua independência. Eu penso que esse é o caminho que deve ser trilhado”, acrescentou o procurador de justiça.

Em outro trecho da entrevista, Lovisaro afirmou que vai impor sua forma de trabalho e garantiu apoio ao também procurador de justiça, Álvaro Pereira, para disputa do cargo de Corregedor-Geral.

“Eu serei o procurador-geral de todos e vou atuar por um Ministério Público forte que atue dentro da legalidade. Não sei se terão outros candidatos para corregedor-geral, mas um dos candidatos é o doutor Álvaro que conheço desde que entrei no MP, e eu acho que ele é uma pessoa que está extremamente preparada e eu tenho a convicção de que ele será escolhido, acredito que haja um consenso, mas eu não posso adiantar ou prevê se haverá outros candidatos ou não”, afirmou.

Ao falar da decisão do governador em lhe nomear, o novo chefe da PGJ afirmou que Cameli é um democrata.

“Eu acho que o governador cumpriu com a ideia que ele vem pregando e reafirmando que é prestigiar à vontade da classe. Ele fez isso na eleição da doutora Kátia, que é atual Procuradoria-Geral e agora ele ratificou essa preferência, mostrando que ele é um grande democrata”, salientou.

Veja a entrevista completa: