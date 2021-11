Familiares de presos voltam a fechar ponte do Rio Envira na BR-364

Familiares de presos voltaram a fechar na manhã desta segunda-feira, 29, a ponte do Rio Envira na BR-364 em Feijó, interior do Acre. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações, o fechamento é em razão das más condições do presídio da cidade e pela falta de comunicação com os seus respectivos familiares.

Desde da última quinzena, diversos municípios, inclusive, a capital vem tendo ruas, avenidas e pontes fechadas por familiares de apenados.

O protesto na última sexta, 26, em Sena Madureira, ocorreu devido a suspensão de visitas nos presídios devido à paralisação dos policiais penais, que estão em um movimento pela aprovação da Lei Orgânica (LO) que regulamenta a categoria.

O projeto foi enviado no último dia 8 para a Casa Civil depois de passar por reformulação pelo grupo de trabalho criado pelo governo do Acre, em julho do ano passado, no entanto, o PL segue parado na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que consequentemente decidiram suspender o banco de horas.

Os policiais penais afirmam que o projeto não contempla todas as pautas deles, como equiparação de salários com as outras forças de Segurança, incorporação da gratificação aos salários e passá-los para nível superior.