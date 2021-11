Filiação de Bolsonaro ao PL azeda a garapa política no Acre

Em se tratando de política até boi voa, diz o velho ditado. O presidente Jair Bolsonaro vai se filiar ao PL que no Acre é comandado pela deputada federal Mara Rocha. O PROGRESSISTA, do governador Gladson Cameli, deverá indicar o vice do presidente. A nível nacional os dois farão uma coligação no campo majoritário (permitido por lei), mas no Acre Mara está decidida a disputar o Palácio Rio Branco com o governador.

No centro do furação está também o senador Márcio Bittar (PSL) que defende a candidatura da ex-mulher, Márcia Bittar, bolsonarista radical, mas apoia até então a reeleição do governador Gladson Cameli.

Márcia pretende acompanhar Bolsonaro na filiação ao PL fazendo dobradinha com Mara Rocha na disputa para o Senado. Márcio trabalha para que Márcia seja a candidata oficial do Palácio Rio Branco, desejando que Gladson descarte o nome da senadora Mailza Gomes, presidente regional do PROGRESSISTAS. Com a ida de Bolsonaro para o PL, a garapa azedou de vez. Não é só isso. O pastel também azedou. O vice-governador major Rocha, irmão de Mara deverá assumir o novo partido, o União Brasil, que nasce da fusão do PSL com o DEM e terá candidato próprio à presidência da república.

. Com isso de Bolsonaro para o PL o jogo para o Senado também embola de vez, a senadora Mailza Gomes deve manter sua candidatura.

. Um belo do abacaxi para o governador Gladson Cameli descascar.

. São essas situações que se revela o bom político.

. Do contrário não seria política.

. Seria guerra.

. Nada a ver a conversa de que a deputada federal Mara Rocha poderia vir a ser a vice do senador Sérgio Petecão.

. “Vice nem do pai”, respondeu o Rocha.

. Deputados bolsonaristas de vários partidos que compõem a base do presidente Bolsonaro deverão turbinar o PL, inclusive vindos do PROGRESSISTAS.

. Ciro Nogueira deverá ser indicado o vice de Bolsonaro, o general Mourão já o era.

. O sonho da senadora Marina Silva pode se realizar nas próximas eleições; ela nunca entendeu por que PT e PSDB não governavam juntos.

. Vem aí a chapa Lula-Alckmin.

. Nunca acredite em briga de políticos, um dia eles se juntam e você fica com cara de lua.

. Aluado, melhor dizendo!

. No Acre, antes da eleição, haverá muitas danças das cadeiras, especialmente na Assembleia Legislativa.

. Vem aí o chapão da morte (política), é claro!

. Por enquanto, as chapas para deputado federal estão mais fracas do que caldo de piava, tem que colocar farinha grossa.

. O coronel Ulysses está animado com a pré-candidatura para deputado federal.

. Amanhã será outro dia!

. Bom dia!