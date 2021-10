Cidade do Povo terá ponto de imunização contra covid-19 e influenza neste sábado

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) anunciou nesta sexta-feira (15) a adesão de Acrelândia ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir). Além do município acreano, Vitória, no Espírito Santo, e Diamantina e Uberlândia, em Minas Gerais, já integram o sistema. Os termos de adesão foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta.

Acrelândia é o sexto município acreano a fazer parte da iniciativa do Governo Federal. No local, que possui 9,6 mil habitantes, 7,6 mil se classificam como negros. Pelo estado, já aderiram ao Sinapir a capital Rio Branco, Brasiléia, Bujari, Cruzeiro do Sul e Santa Rosa do Purus.

Com a adesão, as unidades federativas passam a ter acesso prioritário nas ações desenvolvidas pelo Governo Federal, entre elas, a capacitação de gestores públicos em políticas de promoção da igualdade racial, executada em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)