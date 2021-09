Lobby de Bittar por controle do Depasa faz Gladson entrar em dilema e escolher entre pressão política ou eficiência técnica

O governador Gladson Cameli (Progressistas) vive atualmente um dilema em relação ao Depasa. Fontes do ac24horas relataram que o senador Márcio Bittar (MDB) voltou a fazer lobby (pressão de um grupo organizado) para retomar o controle do Depasa, autarquia onde indicou alguns diretores na atual gestão.

A informação, inclusive, garante que a intenção de Bittar seria, após a reversão do sistema ao município, prevista para o ano que vem, fazer com que a sede principal da autarquia passasse para Cruzeiro do Sul, enquanto Rio Branco ficaria uma representação. Neste caso, quem assumiria a presidência seria o atual diretor do Depasa em Cruzeiro do Sul, José Braz Pedrosa, que é indicação de Bittar.

Acontece que o “aperto” do senador coloca Cameli em uma verdadeira sinuca de bico. Desde o início de seu governo, Gladson nunca viveu um momento de calmaria tão longo como vive agora em dos setores que chegaran a provocar dores de cabeça na gestão pública.

Após muitas reclamações, pouca eficiência e até prisão de ex-diretor, o próprio Gladson decidiu por uma gestão mais técnica e escolheu Waleska Bezerra, que está no cargo desde novembro do ano passado, para a autarquia. De lá para cá, a falta de água que era constante nos bairros da cidade diminuiu consideravelmente e o governo passou a conviver com as seguidas críticas em relação ao abastecimento de água na capital.

Com as novas investidas de Bittar, Gladson está em uma verdadeiro dilema: ou atende o pedido do político acreano mais próximo do presidente Jair Bolsonaro, dono do cofre federal, ou mantém a opção por uma gestão mais técnica e se livra de tantos aborrecimentos que já sentiu na pele em relação ao Depasa.