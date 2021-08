Mailza defende chapa majoritária em 2022 sendo ocupada apenas por integrantes do Progressistas

Em entrevista ao Boa Conversa, exibido pelo ac24horas, na noite desta quinta-feira, 19, a senadora Mailza Gomes (Progressistas) afirmou que é pré-candidata à reeleição ao Senado Federal em 2022, minimizou os números divulgados na semana retrasada da última pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratada pela TV Gazeta/Rede Record e salientou, que se depender dela, a chapa majoritária em 2022 será toda Progressistas.

No Boa Conversa, a senadora destacou que é candidata à reeleição e relembrou as declarações de apoio do governador Gladson Cameli.

“Eu sou pré-candidata à reeleição. Sobre o apoio do Gladson? Olha ele mesmo já fez uma declaração pública externando apoio a mim. Somos do mesmo partido e somos do mesmo grupo de 2018. É claro que isso não significa que ele de certa forma ele esteja menosprezando os outros candidatos, eu entendo isso como respeito ao meu trabalho. Ele reconhece o meu trabalho como senadora e o apoio do governador pra mim seria importantíssimo”, afirmou Mailza Gomes.

Em outro trecho, a senadora destacou que é natural buscar a reeleição já que se encontra no exercício do mandato. Mailza negou ter recebido propostas para ser candidata a deputada federal e salientou que essa opção não passa pela sua cabeça.

“Eu considero que fiz um bom trabalho e tenho um direito natural de reeleição. Eu preciso me colocar com essa disposição porque fiz um bom trabalho. Na política tudo muda. Não tive essa proposta de retirar a minha pré-candidatura para disputar a Câmara, mas eu não penso nisso no momento e eu não me coloquei à disposição dessa conversa”, afirmou.

Ao ser questionada sobre o desejo pessoal do governador em colocar o ex-secretário de saúde, Alysson Bestene, filiado ao Progressistas na chapa de vice e a sua candidatura ao Senado, a senadora minimizou e citou que, o Partido dos Trabalhadores, já fez isso em outra época. Na composição, ficaria Gladson, Alysson e Mailza, todos do Progressistas, o que poderia deixar aliados descontentes.

“O governador tem um carinho muito grande pelo Alysson e confiança já que ele fez um excelente trabalho na pandemia e ele tem expressado de ter o Alysson como vice, mas de certa forma, como o Astério disse, o PT e governantes anteriores tiveram essa chapa inteira, fizeram governador, vice, senador e parlamentares, e eu torço para que tudo seja progressistas”, disse aos risos.

