Em 12 pontos, Rio Branco segue vacinação de público de 18 anos nesta segunda-feira

O governador Gladson Cameli (Progressistas) afirmou ao ac24horas neste domingo, 1° de agosto, que decidiu bater o martelo e irá exonerar nos próximos dias a diretora financeira da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Acre (Codisacre), Valdete Souza, que virou alvo de uma investigação da Polícia Civil após uma funcionária acusá-la de praticar “rachadinha”.

“Não tem condições uma situação dessa dentro do governo, vou exonerar ela do cargo sim”, declarou.

Valdete, que já foi presidente do partido PMN, supostamente exigia das pessoas que ela indicou para o cargo comissionado em outras secretarias um valor mensal que deveria ser entregue em espécie em sua casa ou mesmo no gabinete. Em recente entrevista, a diretora negou as acusações e debitou as denúncias devido ao seu estilo de falar o que pensa e atribuiu o caso a “fogo-amigo”.

Na última sexta-feira, 30, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate à Corrupção (Decor), cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de Valdete. A operação foi no intuito de aprofundar as investigações.