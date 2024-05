Governo Lula decide adiar Concurso Nacional Unificado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo Lula decidiu adiar, em todo o Brasil, as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

As provas seriam aplicadas no domingo (5/5), mas o governo decidiu adiá-las após apelo de autoridades gaúchas. A nova data do concurso ainda não foi definida.

A decisão deverá ser anunciada pelo governo em coletiva de imprensa dos ministros Paulo Pimenta (Secom) e Esther Dweck (Gestão e Inovação), marcada para as 15h.

Custo de adiar o concurso

Mais cedo, Pimenta afirmou que o possível adiamento do CNU custaria cerca de R$ 50 milhões aos cofres públicos e que, por isso, o governo ainda estudava se adiaria ou não.

“É importante que a gente possa ter alguns dados gerais. A possibilidade de adiamento do concurso tem um custo de R$ 50 milhões”, disse Pimenta, nesta sexta-feira (3/5), em entrevista ao programa Bom dia, ministro, do Canal Gov.