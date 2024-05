Prazo para matrículas da 2ª chamada na Ufac pelo SISU 2024 encerra nesta sexta-feira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os prazos para as matrículas dos ingressantes aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2024, na Universidade Federal do Acre (Ufac), encerram nesta sexta-feira, 3.

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) já havia prorrogado o prazo para as matrículas, isso porque o sistema da universidade passou por instabilidade e problemas técnicos. Com a medida, os editais de convocação para os procedimentos da Comissão Permanente de Heteroidentificação e da Comissão Permanente de Validação de Laudos Médicos de Pessoas com Deficiência também foram alterados.

Anúncios

Os procedimentos da Validação de Laudos Médicos e da Comissão Permanente de Heteroidentificação acontecem entre os dias 6 a 11 de maio, mas os resultados preliminares serão publicados somente no dia 14 de maio.

A Lista de Espera da Manifestação de Interesse para a 3ª chamada, deve ser divulgada no dia 23 de maio. As matrículas institucionais acontecem do dia 24 ao dia 28 de maio. No dia 6 de junho, será publicado o resultado preliminar, mas somente em 12 de junho sairá o resultado final.