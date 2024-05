Madonna exibe Chico Mendes e Marina Silva em telão de show durante ensaio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A homenagem de Madonna a figuras emblemáticas do Brasil durante seu ensaio na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (2), exibiu Chico Mendes e Marina Silva, ambos do Acre, no telão do palco, mostrando reconhecimento às contribuições significativas em defesa do meio ambiente e dos direitos humanos.

Além de Chico Mendes e Marina Silva, o telão mostrou também personalidades como Abdias do Nascimento, pioneiro na luta contra o racismo, Marielle Franco, símbolo da luta pelos direitos humanos e da voz das mulheres negras, e artistas influentes como Daniela Mercury e Elza Soares, demonstrando um reconhecimento de Madonna pela diversidade e riqueza cultural do Brasil. Txai Surui e Rene Silva, embora menos conhecidos internacionalmente, são igualmente importantes por seu ativismo ambiental e comunitário e foram lembrados.

A presidenta do Comitê Chico Mendes e filha mais velha do ativista, comentou que a exibição mostra que o legado de seu pai ainda vive. “Pra gente é muito simbólico ver o rosto de Chico ao lado de tantos nomes importantes pra história e cultura brasileira. Mostra a força e a potência que o legado de meu pai ainda reverbera. Interessante também ver rostos do Norte, como Marina Silva e Txai Surui, logo após o anúncio do Rock In Rio, decidir prestar homenagem ao Brasil, mas inviabilizando os artistas da Amazônia”, disse Angela.

O show de Madonna em Copacabana será realizado no sábado (4).