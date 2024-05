Saque emergencial do FGTS é liberado para vítimas de alagação em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Prefeitura de Rio Branco, em ação coordenada pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), realizou um encontro com a imprensa nesta sexta-feira (3) para comunicar a disponibilização do saque emergencial do FGTS para as famílias afetadas pelas recentes inundações. O procedimento é uma resposta aos danos causados pela elevação do nível do Rio Acre e pelas enchentes dos igarapés na região.

A COMDEC esclareceu que o processo de solicitação do saque pode ser realizado integralmente online, facilitando o acesso ao benefício para aqueles em situação de necessidade. “A pessoa que ainda não tem o aplicativo no seu celular tem que baixá-lo e fazer a solicitação por meio eletrônico. Tem que preencher corretamente todas as informações pedidas no aplicativo e esperar a liberação da Caixa Econômica”, explicou José Glácio, coordenador da Defesa Civil do município.

José Glácio informou ainda sobre a necessidade de os beneficiários estarem atentos ao preenchimento correto do endereço do imóvel alagado. “É muito importante que o endereço seja informado de forma correta para que não haja impedimento para o recebimento do benefício, caso contrário o solicitante terá que vir aqui na Defesa Civil para solicitar uma declaração que comprove que sua residência foi atingida pela inundação”, complementou.

A Defesa Civil municipal alertou ainda que quem recebeu o benefício há menos de um ano, quem não teve o imóvel atingido pela inundação e quem não tem saldo na conta do FGTS, não terão direito ao benefício.

A solicitação pode ser feita a partir de hoje, sexta-feira, 03 de maio, até o dia 23 de maio. O atendimento acontecerá em horário bancário das 8h às 14h.

Com informações da ASCOM/PMRB