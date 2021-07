Prefeito diz que esperará decisão judicial sobre contratação de médicos sem revalida

O prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, abriu a programação do aniversário de 29 anos do município, nesta sexta feira, 23, anunciando a adequação do salário dos professores locais ao piso nacional da categoria. O ganho salarial é de cerca de 25,3% e de acordo com a classe e letra do professor, a remuneração terá aumento de mais de R$ 1 mil.

“Os professores de Rodrigues Alves ainda não haviam tido esse direito reconhecido e agora estamos efetivando essa adequação ao piso nacional da categoria. É um esforço da gestão e o reconhecimento à importância do trabalho dos educadores”, citou Amorim, que também apresentou o novo uniforme das escolas municipais.

A programação terá continuidade até o dia 28, data de aniversário de emancipado do município, que fazia parte de Cruzeiro do Sul. Entre os eventos constam, no sábado, 24, assinatura da Ordem de Serviço de terraplanagem do Ramal do Profeta. Na segunda, 26, Assinatura da Ordem de Serviço da calçada e quadra coberta da Nova Cintra, inauguração da Unidade Básica de Saúde – UBS do Luzeiro e Assinatura da Ordem de Serviço da quadra coberta do Luzeiro e inauguração do Mercado Municipal Sebastião Correia.

Na terça, 27 , será a vez da entrega dos Títulos Definitivos de terras rurais com a equipe do INCRA, inauguração da Praça do Portal, assinatura da Ordem de Serviço da quadra sintética do Parque Municipal, assinatura da Ordem de Serviço da quadra coberta do barro vermelho, no bairro Dário Pereira.

Na quarta, 28, a programação inclui formatura de alunos dos técnicos em rede de computadores e em rede de internet, assinatura de Ordem de Serviço de construção de calçada na comunidade Foz do Paraná. Às 19 horas, as festividades serão encerradas com live show de bandas locais com transmissão pelo Youtube e Facebook da prefeitura.