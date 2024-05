Neymar publica selfies ao lado de Mavie e amigos reforçam semelhança

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neymar compartilhou novas fotos ao lado da filha Mavie, que recentemente completou 7 meses. A bebê estava com o pai e a mãe, Bruna Biancardi. O ex-casal está junto na Arábia Saudita, local onde o atleta defende o time Al-Hilal, e foram filmados também fazendo compras de itens para a pequena.

As imagens foram feitas por um fã-clube do jogador Malcom Oliveira, também brasileiro e jogador do time árabe. Nos registros publicados nas redes sociais, a influencer escolhia vestidos para a herdeira, e o atleta brinca ao fundo com amigos no local.

Em outro momento, Bruna sai primeiro do estabelecimento, seguida por Mavie com a babá e Neymar. Alguns fãs aguardavam na porta para tirar fotos com o atacante brasileiro, que também estava acompanhado de seguranças, e tentaram mexer com a pequena dentro do carrinho de bebê.

Neymar e Bruna Biancardi hoje mais cedo. pic.twitter.com/m5XJZuicVl

— Emperor Neymar | Fan Account (@EmpNeymar) May 9, 2024



No seu perfil do Instagram, os amigos de Neymar brincaram com a semelhança entre o pai e a filha. “A Mavie control C control V tem até o jeito de sorrir igual ao seu rs. É uma boneca”, disse um perfil.

“Aproveita e beija bastante essa fofura irmão. Num piscar de olhos ela cresce e surge o genro kkkkkkk. É mais rápido do que imaginamos”, brincou outro.