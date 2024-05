Whindersson Nunes e Felipe Neto brigam na web: ‘Covardia’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dois dos influenciadores que mais estão ajudando nos resgates e ajudas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul trocaram farpas nas redes sociais. Whindersson Nunes e Felipe Neto se provocaram por meio de postagens.

Tudo começou quando Whindersson Nunes criticou a postura de Janja, primeira-dama do Brasil, com relação ao resgate do cavalo Caramelo. Diante disso, Felipe Neto, sem citar nomes, provocou:

“Nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra e abrir um maldito livro”, disse, citando os efeitos que as drogas causam em seus usuários.

O humorista respondeu: “Vou ler um livro infantil”, citando um livro do passado do youtuber com o título “Casa, Mata ou Trepa”.

“Resgatar erros de quase 10 anos atrás pra atacar reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. É digno de pena o que você virou. Esse ‘livro’ foi retirado das lojas meses após lançar e reeditado em 2017. Já o seu silêncio e covardia em 2018 e 2022 permanecerão para sempre. Abs”, rebateu Felipe Neto.

Por fim, Whindersson acrescentou que só entrou na briga por Felipe Neto falar de seu passado.

“Tu falou do meu passado, eu falei do teu, tu tem problema que eu use droga? Porque eu não uso mais, eu fumo maconha, que tu sabe que não é, meu silêncio ja está pra você há muito tempo, só vejo algo seu quando enchem o saco. Fique bem e saudável”, finalizou.