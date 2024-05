Prefeitura avalia reduzir gastos em ônibus elétricos para bancar outras prioridades

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Prefeitura de Rio Branco fez um esclarecimento nesta sexta-feira (10) a respeito do anúncio do Governo Federal feito na última quarta-feira (8), de que o Executivo Federal investiu no envio de 30 ônibus elétricos e dois projetos de regularização fundiária a Rio Branco em ações que fazem parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

De acordo com o prefeito Tião Bocalom, os veículos para mobilidade urbana anunciados pelo Governo Federal devem ser financiados pela Prefeitura de Rio Branco, ao contrário do que deu a entender a publicação do Executivo Federal. “Há alguns tipos de investimentos sim que serão feitos pelo Governo Federal, mas os ônibus serão financiados pela Prefeitura. O que acontece é que o Governo cria uma linha de facilitação de crédito e subsídio de juros. Eu agradeço, inclusive, ao Governo Federal por nos incluir nessa linha de financiamento”, afirmou o prefeito.

Anúncios

Além de esclarecer o assunto, Bocalom disse ainda que apesar do Governo Federal ter liberado o financiamento de 20 ônibus no modelo padrão e 10 articulados, a Prefeitura de Rio Branco estuda não adquirir as 30 unidades. “Temos que analisar outras prioridades como a melhora do tratamento de água e esgoto. Não podemos estourar nosso limite de financiamento. Se for necessário reduzirmos de 30 para 20 ônibus neste primeiro momento, podemos fazer isso”, disse Tião Bocalom.

Diferente da frota de ônibus e micro-ônibus que faz parte do sistema de transporte público da capital, onde os veículos são de propriedade da empresa que presta o serviço, os ônibus elétricos de Rio Branco ficarão apenas sob tutela da empresa, sendo a Prefeitura a proprietária do bem.