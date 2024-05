Promessa acreana, jogador Kauê Vieira assina contrato com o Flamengo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O acreano Kauê Vieira, talento de 16 anos nascido no bairro Defesa Civil, em Rio Branco, é uma das joias das categorias de base do Galvez, e acaba de firmar contrato de formação de três anos com o Flamengo, no Rio de Janeiro.

Igor Oliveira, presidente do clube acreano, informou que Kauê já integra as categorias de base desde os 13 anos, destacando-se por sua habilidade.

A convite do clube carioca, o jovem meio-campista foi avaliado no Ninho do Urubu, superou os testes e agora integrará a categoria Sub-16. “Ele foi aprovado no último sábado e assinou um contrato de formação por três anos”, detalhou Oliveira.

O presidente acrescentou que, na próxima semana, haverá uma reunião com os representantes do Flamengo para finalizar os detalhes do contrato e definir o salário de Kauê. Adiantou também que, em caso de venda futura do atleta, o Galvez poderá receber cerca de 30% dos direitos econômicos.

“Os pormenores sobre o contrato de formação e a participação nos direitos econômicos em uma eventual venda serão discutidos na próxima semana”, concluiu.