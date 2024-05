‘Minha alegria está voltando’, diz Juliette após fama ‘assustadora’ no BBB

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Juliette teve a vida completamente mudada após se tornar a campeã do BBB 21, virar a queridinha do público e das publicidades, e resolver se dedicar à carreira na música. Três anos depois, voltando às raízes com um projeto musical de São João, a cantora bate um papo exclusivo com Splash, diz ter perdido o medo da nova vida e confidencia: “Minha felicidade e alegria estão voltando”.

A paraibana, de 34 anos, conta que se sentiu assustada ao se deparar com tantos holofotes, e assume que se viu retraída muitas vezes nos últimos anos.

A fama, primeiro assusta, até você saber lidar com ela, ela causa muito medo. Você acaba se retraindo. Depois você se acostuma, e depois você entende o que há de bom e o que há de não tão bom. Hoje estou muito mais segura, com menos medo e entendendo que o que me fez ser grande foi ser exatamente quem eu sou.

A cantora e ex-BBB afirma que não faz sentido ela se moldar à fama. “Apesar de nunca ter querido me moldar, ela me assustava. Quando você está assustada, você se contém, se retrai. Se você perceber até nas minhas comunicações e redes sociais, eu tinha muito medo. Era um chão novo.”

Hoje me sinto muito mais segura e entendendo que vou desagradar muita gente, que ninguém é obrigado a me amar, e que eu não preciso provar tudo o tempo inteiro. Só preciso ser eu, e foi isso que me fez ser grandiosa. A segurança vem do pertencimento e reconexão.

Todo o sentimento de segurança é trabalhado por ela com a ajuda de profissionais. “Quando você vai tomando posse de si, do que há mais bonito em você, isso te fortalece. Eu estava na terapia outro dia e falei: ‘É como se a minha alegria estivesse voltando’. Não estou 100%. É uma busca constante. Com toda a mudança de vida não tem como você estar 100% de uma hora para a outra. Mas noto que é a minha alegria voltando. E fico até emocionada.”

Vem aí o ‘São JUão’

Em seu novo projeto musical, o “São JUão”, Juliette exibe um registro ao vivo, gravado no Rio de Janeiro. A ideia da artista é apresentar a grande festa junina e quebrar a ideia de que é um evento apenas com “pessoas com o dente pintado de preto”. A cantora quer mostrar a celebração livre de preconceitos que foram se enraizando.

“Estou no momento de me reconectar com a Juliette criança. Que pulava festa junina, que pulava no touro mecânico, que brincava de tiro ao alvo e ganhava um ursinho. É um evento muito orgânico e verdadeiro. A minha felicidade está voltando e isso reflete na música inevitavelmente.”

Juliette sempre falou bastante de sua paixão por festas juninas, e diz que pensou outras vezes em ter um projeto temático, mas desistiu. “Os meus shows, apesar de ter vários elementos, e uma mistura pop com as minhas raízes, sempre tinha um bloco de São João. Isso me fortalece num lugar de ancestralidade, e eu noto que isso é uma das minhas maiores potências musicais. […] Já tentei fazer o projeto outras vezes, mas sempre em meio a um furacão. Agora pude dar uma respirada e planejar com mais calma.”

