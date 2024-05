Instituto Euvaldo Lodi promove palestra “Construindo o futuro no presente”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

‘Construindo o futuro no presente’. Este foi o tema da palestra proferida pela comunicóloga Vanessa Igami, em evento realizado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL/AC), no fim da tarde de quarta-feira, 29 de maio, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC).

Direcionado a estudantes, estagiários, professores, supervisores de estágio, gestores de pessoas e ao público em geral, o evento faz parte das comemorações do Mês da Indústria, com uma programação que teve início no dia 16 deste mês e encerra-se nesta sexta-feira, 31 de maio, com o Jantar da Indústria e a outorga da Honraria do Mérito Industrial FIEAC 2024.

Antes de iniciar a palestra, a assessora da Superintendência do IEL/AC, Marjha Braga, deu boas-vindas ao público e anunciou que a instituição ocupa o segundo lugar, no ranking dos estados, em relação ao produto estágio. “Estamos atrás somente do IEL Goiás. Aqui no Acre, de todos os estagiários, 25% obtiveram essa vaga por meio do IEL/AC. É um número expressivo e só temos a agradecer pela confiança dos jovens, bem como das instituições e empresas parceiras”, destacou.

Marjha Braga também informou a prorrogação do prazo de inscrições do Prêmio IEL de Talentos, que segue até o dia 6 de junho. A iniciativa reconhece talentos e ideias excepcionais de estagiários, empresas e instituições de ensino. O regulamento e o link de inscrições estão disponíveis no site ielac.org.br.

Em sua palestra, Vanessa Igami instigou o público a refletir sobre o presente e como cada um se imaginava, no aspecto profissional, nos próximos 5, 10 ou 15 anos. A comunicóloga também enumerou as habilidades pessoais mais importantes para o sucesso no trabalho.

“É essencial autoconhecimento, inteligência emocional, flexibilidade, criatividade, versatilidade, comunicação e pensamento crítico. Além disso, proatividade, ter um bom networking e se engajar no trabalho resultam em profissionais de destaque, independente da área de atuação”, salientou a palestrante.

O estudante de Engenharia Florestal da Ufac, Wagner Pereira, de 25 anos, é estagiário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) e marcou presença no evento. O acadêmico ressaltou a importância de buscar novos aprendizados. “Foi uma palestra enriquecedora. São oportunidades que nos dão uma visão para o futuro profissional que desejamos ter”, frisou.