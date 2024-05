Convocados da Seleção: veja lista de Dorival Júnior para Copa América e amistosos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados para representar a seleção brasileira na Copa América e nos amistosos antes da competição, contra México e Estados Unidos, em junho. O atacante Evanilson, do Porto, é o único estreante.

Três jogadores que atuam no futebol brasileiro foram convocados: o goleiro Bento, do Athletico-PR; o lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG; e o atacante Endrick, do Palmeiras.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).

Dorival Júnior optou por chamar 23 atletas, embora ainda esteja em aberto a possibilidade de a Conmebol permitir que cada seleção leve 26 jogadores para a disputa da Copa América – assim como a Uefa fez na Eurocopa.

De acordo com Rodrigo Caetano, a CBF tem até o dia 12 para enviar a lista final para a Copa América, havendo a possibilidade de alterações por questões técnica até tal data. O chefe de delegação durante o torneio no Estados Unidos será o presidente do São Paulo, Julio Casares.

Esta é a segunda convocação de Dorival à frente da Seleção, que assumiu o cargo no começo deste ano, substituindo Fernando Diniz – o nome escolhido para suceder Tite ao fim da Copa do Mundo de 2022. A lista tem como foco a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 julho, mas também serve para os amistosos contra o México, no dia 8 de junho, e os próprios EUA, no dia 12, ambos em solo norte-americano.

O planejamento da comissão técnica é que os convocados que atuam no exterior se apresentem no dia 30, enquanto os atletas que defendem times brasileiros são aguardados a partir de 3 de junho. Entre os atletas de fora, a exceção ficará por conta de Vini Jr, Rodrygo e Militão, que disputarão a final da Liga dos Campeões, no dia 1º de junho, em Londres, com o Real Madrid.

A preparação brasileira para a Copa América será realizada em Orlando, na Flórida. A estreia dos comandados de Dorival será contra a Costa Rica, em 24 de junho, no SoFi Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia. Depois, a Seleção ainda enfrenta Paraguai e Colômbia na fase de grupos.

Para fechar a lista de convocados, Dorival viajou no fim de abril à Europa com o gerente técnico Juan, para observar e conversar pessoalmente com jogadores que atuam no continente. Ele passou por Alemanha, Itália e Portugal.

Já os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero passaram por Inglaterra, Espanha e França. Antes, o estafe da Seleção já havia viajado a diversos estados do Brasil, visitando clubes e assistindo a partidas “in loco”.

Nos primeiros compromissos sob o comando de Dorival Júnior, o Brasil venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha, em amistosos fora de casa.