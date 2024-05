Yudi Tamashiro diz que vítimas de chuvas no RS precisam buscar Deus: ‘Rejeitamos’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Yudi Tamashiro recomendou que as vítimas dos estragos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul busquem Deus para saírem da situação em que se encontram. Pastor e cantor gospel há cinco anos, ele esteve na capital gaúcha antes do desastre ambiental e opinou que as pessoas que rejeitam a palavra divina sofrem mais.

“Se pararmos para pensar, há muito tempo nós temos rejeitado a presença de Deus. E quando uma tragédia desse tipo acontece, nós nos perguntamos onde Deus está. E ele sempre esteve no mesmo lugar”, afirmou o pregador no Chega Mais, do SBT, nesta sexta-feira (10).

“Antes disso tudo acontecer no RS, eu estava lá pregando e, quando eu voltei, toda essa loucura começou a acontecer. Já faz cinco anos que eu vivo a minha vida por outras vidas. Deus fez tudo isso para eu entregar algo de direcionamento para os jovens”, acrescentou o ex-apresentador.

Tamashiro passou a receber pedidos de pessoas que não são evangélicas, mas que buscam uma palavra amiga para reverter a tragédia. “Isso que vemos no Rio Grande do Sul, nós vemos no mundo inteiro. E, às vezes, nos perguntamos ‘cadê Deus?’. Recebi muitas mensagens de pessoas que não vivem o que eu vivo”, disse.

Yudi Tamashiro virou cantor gospel e se converteu ao evangelho em 2019, antes de seu pai morrer em 2021 por complicações da Covid-19. O pastor se casou com a influenciadora Camila Braga, que segue a mesma religião. “Estou rodando o mundo pregando, espalhando a palavra do Senhor. Depois da partida do meu, pai eu me senti na obrigação de cuidar da minha irmã”, se emocionou.

“A gente evolui e aprende que os pais e as mães devem ser servidos pelos filhos, porque eles fizeram isso a vida inteira por mim. Vemos o que está acontecendo no mundo e precisamos tirar as feridas do peito, os filhos precisam perdoar os pais”, homenageou Yudi Tamashiro.