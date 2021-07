Prefeitura procura chifre em cabeça de cavalo

O cavalo não tem chifre. Mesmo assim, algumas pessoas insistem em procurar. É exatamente o que faz a assessoria do prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) ao vasculhar a gestão da ex-prefeita Socorro Neri, hoje secretária de estadual de Educação, atrás de irregularidades para tentar justificar a falta de resolutividade da atual gestão frente às demandas da cidade.

Se o prefeito Bocalom é conhecido como uma pessoa honesta, a ex-prefeita Socorro também o é. A questão é que a honestidade exige que sejamos honestos, acima de tudo, com nós mesmos. Reconhecer que o outro também é honesto é a sublimação dessa virtude divina.

Portanto, se a atual gestão focasse verdadeiramente na solução dos problemas que surgem na cidade e não fosse atrás de culpados, a população estaria bem mais servida e satisfeita. As reclamações são muitas, as dificuldades se acumulam.

O ex-prefeito Raimundo Angelim, a quem sempre faço referência nesse espaço, quando venceu as eleições em 2004 (depois de ter perdido em 2000 para o Flaviano), no 1º dia de mandato fez um gigantesco mutirão de trabalho e disse:

“Não se governa olhando para o retrovisor, se alguém cometeu irregularidades o MP, TCE e a Justiça vão julgar. Minha função aqui é trabalhar, cuidar da cidade, o prefeito é apenas um síndico”. Angelim foi prefeito por oito anos. Não se tem notícia de um ato seu de improbidade.

“Desejo realmente que ele cuide de Rio Branco igual o melhor do que cuidei”. (Secretária de Educação e ex-prefeita Socorro Neri)

. Disse mais:

. “O prefeito Bocalom não deve ser crucificado por conta do colapso no transporte coletivo; é um problema que deve ser debatido com toda a sociedade, não há solução fácil para esse problema”.

. Isso é ser honesto!

. O deputado Jenilson Leite seria um bom candidato a governador; sem dúvidas, elevaria o nível do debate nas eleições de 2022.

. Não é a primeira vez que um médico se elege governador ou vice.

. Não se espantem se as Forças Armadas entrarem na processo político para esculhambar o país; em nenhum lugar do mundo ditadura de direita ou esquerda foi solução para nada.

. Porém, há sempre os que acham muito bom; só no começo, são os primeiros a se arrependerem.

. Esse filme é velho!

. A oposição que está aí tem muita laranja podre, é o maior estímulo ao golpe!

. Senadores, deputados federais que enriqueceram na vida pública.

. Só tem uma maneira de enriquecer na vida pública:

. ROUBANDO!

. Sendo corrupto!

. Os militares não são imunes à corrupção, ninguém é.

. É comum agentes públicos especiais envolvidos com o tráfico.

. Até na comitiva presidencial; nas barbas do presidente JB um deles levava pó no avião para a Europa.

. Os vereadores precisam separar o joio do trigo, se existem bons projetos enviados pela prefeitura devem sem aprovados.

. Do contrário, a população será prejudicada.

. Bom dia!