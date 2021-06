Moisés alfineta Petecão e diz que “fraco é quem faz a política do carapanã encheu, voou”

As declarações do senador e pré-candidato ao governo, Sérgio Petecão (PSD), ao afirmar que o governo de Gladson Cameli “não é fraco, é fraquíssimo”, durante entrevista ao Programa Boa Conversa, transmitido pelo ac24horas na noite desta sexta-feira, 25, causou reações no Palácio Rio Branco. O secretário de Assuntos Estratégicos, Moisés Diniz, usou as suas redes sociais durante a madrugada deste sábado, 26, para rebater o congressista acreano em vídeo.

ENTENDA O CASO

Ex-comunista e agora aliado número 1 de Cameli, Diniz afirmou que Gladson se mostrou um gigante em sua gestão na atuação na pandemia do coronavírus e aproveitou para disparar críticas contra Petecão.

“Fraco é quem ia pescar na pandemia, nos rios da Bolívia, enquanto Gladson Cameli ficava dentro de aviões, lutando para trazer respiradores, usinas de oxigênio e vacinas para salvar o nosso povo pra não deixar o Acre virar Manaus, Belém e outras. Gladson é forte porque matou no peito a luta pela defesa da vida dos acreanos. Gladson é forte porque sua esposa não ficou brincando de ‘Titanic’, enquanto as águas da alagação invadiam a casa dos pobres, destruindo imóveis que levaram uma vida para construir. Fraco é quem faz a política do carapanã encheu, voou. O senhor fez isso com o Jorge Viana. Fraco é quem fica dois anos se aproveitando de cargos para empregar amigos e parentes e depois abandona”, afirmou.

Diniz reforçou que o “único mal” que o chefe do Palácio Rio Branco fez foi deixar dois anos e meio os amigos e parentes de Petecão empregos no governo. “Acho que o senhor poderia fazer um gesto dizendo que é candidato a governador e agradecer por tudo”, acrescentou.