Petecão diz que governo de Gladson é “fraquíssimo” e revela otimismo em 2022: “vamos ganhar essa eleição”

Durante entrevista aos jornalistas do Boa Conversa, exibido pelo ac24horas na noite desta quarta-feira, 23, o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acerca dos seus seis primeiros meses à frente da gestão municipal. Segundo o delegado, era mais fácil ser delegado de polícia do que prefeito, mas revelou satisfação em poder participar como gestor da história do município.

“Agora, existe um fator positivo nisso, que é a oportunidade de realizar alguma obra ou projeto, principalmente para aqueles que mais precisam. Isso traz uma satisfação muito grande”, disse.

LEIA TAMBÉM: Prefeito que recusou lockdown no Acre diz que decisão não foi política, mas técnica

Ao falar das contas do município, o gestor afirmou que na época de campanha a dívida da gestão era noticiada em torno de R$ 27 milhões, no entanto, após assumir a cadeira de prefeito, foi feito um levantamento que chegou em quase R$ 50 milhões.

“Pegamos uma Epitaciolândia totalmente endivida. Na época de campanha, as notícias eram de dívidas de R$ 27 milhões, mas quando assumimos o município chegamos ao montante que ela chega a R$ 50 milhões de reais. Pra vocês terem uma ideia, tem uma dívida de R$ 125 mil com o INSS por mês e isso é parcelado para mais de 30 anos”, explicou.

Assista a entrevista completa: