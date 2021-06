Com Covid-19, quadro de saúde de Aureliano Pascoal se agrava e família pede UTI aérea

Na Justiça do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, qualquer cidadão pode em tempo real acompanhar o andamento das pautas de audiências das varas do trabalho. Para isso, basta utilizar o aplicativo “Justiça do Trabalho Eletrônica” (JTe), disponível ao público desde 2018 para celulares dos sistemas Android e IOS (lojas Google Play e App Store), bem como na versão web.

Recentemente, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Maria Cesarineide de Souza Lima, determinou a magistrados, diretores de Secretarias das Varas do Trabalho e secretários de Audiências para seguirem as orientações do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) no sentido de fazerem a devida marcação do estado de audiência em campo próprio do AUD, sistema integrado ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e aplicativo onde são redigidas as atas das audiências.

Quando o servidor ou magistrado dá o comando de iniciar ou finalizar a audiência no Sistema AUD, o usuário tem essa informação em tempo real através do JTe, onde é informado o status da audiência.

O JTe permite ao público acompanhar a movimentação dos seus processos, acessar o histórico dessa movimentação, ver sentenças e outros documentos de cada ação em PDF e consultar notícias sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho. O JTe também possibilita emitir e visualizar boletos para pagamentos, conectando diretamente a Caixa Econômica Federal. Além disso, o usuário pode verificar jurisprudência e pautas de audiências e sessões, entre outras comodidades.

O aplicativo oferece acesso à base judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-RO/AC) e de todos os Regionais da Justiça do Trabalho interligados no sistema, permitindo consulta e visualização do conteúdo dos processos do PJe em qualquer lugar do país.

A consulta pode ser feita pelo número do processo, por ano e por vara. Em “Meus Processos”, são listados todos os processos associados a Advogado, Parte e Perito. O usuário pode definir quais processos pretende acompanhar permanentemente, fixando-os como favoritos. Pode também receber notificações das movimentações, detalhes, adicionar notas locais e marcadores.