Duas mil pessoas foram imunizadas em mutirão de vacinação no Palácio

Cerca de 150 servidores da educação resolveram fazer uma mobilização em frente a Câmara de Vereadores na noite desta quinta-feira (17), em Cruzeiro do Sul, contra as recentes declarações do senador Márcio Bittar (MDB) que chegou a chamar os trabalhadores de “privilegiados”, em vídeo divulgado nas redes sociais.

De acordo com informações repassadas ao ac24horas, uma reunião que tinha como objetivo dialogar sobre apoio a pré-candidatura de sua ex-esposa, Márcia Bittar ao senado, acabou sendo cancelada.

Indignados, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sínteac), se reuniram com camisetas brancas e velas na mão, no intuito de rebater a declaração de Bittar. Segundo os servidores, Bittar é um político que vive em meio aos privilégios. “Estamos aqui para dar resposta a esse senador que faltou com respeito. Quem é Márcio Bittar para dizer que somos privilegiados? É nós, ou ele que vive às nossas custas? O maior parasita do país é ele, que tem suas mordomias pagas com nossos impostos”, declarou um representante da categoria, professor João Sandim.

O vídeo do senador Márcio Bittar, publicado em suas redes sociais, acabou gerando repercussão após ele afirmar que os servidores da educação querem “privilégio” ao pedir a vacinação da categoria para voltar ao trabalho.

“Tudo aquilo que você pede para sua categoria, mas que não pode ser estendido a todos os brasileiros, você está na verdade pedindo um privilégio”, disse o senador no vídeo.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, rebateu os comentários do senador e destacou na ocasião das declarações que a categoria já havia se posicionado. “Isso é uma postura ridícula dele em nos tratar desta forma. Não temos privilégio nenhum, pelo contrário, nós pagamos para ter essa educação pública, nos sacrificamos e nos vacinar não é privilégio”, ressaltou.

Veja o vídeo: