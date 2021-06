Gladson faz reunião secreta com deputados

O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) revelou ao ac24horas que teve uma das melhores reuniões com os parlamentares de sua base na Assembleia Legislativa. “Ninguém ficou sabendo na ocasião”, disse. Explicou que o objetivo foi mostrar para cada deputado aliado o seu tamanho e participação no governo.

Segundo disse, fez o mesmo com o senador Sérgio Petecão (PSD) mostrando a ele que todos os aliados foram e são contemplados em sua gestão.

“O Rocha tinha mais de 300 cargos e ainda tem muitos”, afirmou, para quem os aliados não podem reclamar de espaços.

Durante o encontro com os parlamentares disse que precisava de ajuda para governar, por isso, cobrou mais apoio.

Gladson também lembrou que está há dois anos e meio à frente do governo. “Paguei dívidas, enfrentei alagações e a pandemia da Covid-19 e vou, a partir de agora, vamos realizar as maiores obras do meu governo referindo-se a duplicação da estrada do aeroporto em Cruzeiro do Sul, as pontes em Xapuri e Sena Madureira.

Gladson diz que Bittar é 300%

“O senador Márcio Bittar tem ajudado muito o Acre; ele não é 100%, o Márcio é 300%”, disse o governador Gladson Cameli ao se referir ao trabalho que Bittar vem fazendo na garantia e liberação de recursos para o governo do Acre.

Márcio Bittar também tem sido o principal responsável pelas articulações políticas com vistas a reeleição de Cameli em 2022. O senador do MDB tenta convencer seguimentos do seu partido e de outras siglas que o mais importante é repetir as eleições de 2018 para que Gladson tenha mais quatros anos de governo.

Perdeu, Cesário!

Durante a entrevista ao ac24horas o governador Gladson Cameli disse que o prefeito de Mâncio Lima, irmão do deputado Jonas Lima, ambos do PT, vai se filiar ao PROGRESSISTA.

Sobre os prefeitos petistas de Brasiléia e Assis Brasil, Fernanda Hassem e o professor Jerry Correia respectivamente, deverão se filiar a partidos que orbitam o Palácio Rio Branco.

“Confesso que foi conversado para virem para o PROGRESSISTAS, mas vão se filiar a partidos que estão somando com a gente”, frisou.

“Preste atenção querida, a vida é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó…” (Cartola)

. O senador Renan Calheiros (MDB/AL), relator da CPI, fala nas entrevistas destilando ódio do presidente Bolsonaro (sem partido).

. Se tornou exatamente o que ele criticava no Bolsonaro.

. “Cuidado meu filho para você não se transformar naquilo que você condena”. (Lições de Afif Arão)

. “Fala mal do irmão, depois está fazendo a mesma coisa”, dizia ele.

. O Brasil ultrapassou as 270 mil mortes por Covid-19; no Acre perdemos para a doença tantas pessoas queridas e preciosas.

. Morrer é cair no esquecimento!

. Por isso, se escreve nas lápides; para que uns poucos não esqueçam.

. Segundo Salomão, com o passar das gerações tudo é esquecido, não haverá memória de nada, ou seja, não adianta querer ser o dono do mundo porque não vai ser.

. O PT deveria apoiar o deputado Jenilson Leite, do PSB, para governador em uma dobradinha com Jorge Viana para o Senado.

. Ele tá querendo mais que tudo nessa vida!

. Portanto, vai ser feliz agora!

. Os gregos antigos definiam o tempo como Kairós (tempo em potencial, eterno e não linear – tempo de agora, da oportunidade) e Chronos (medida linear de um movimento eterno).

. As igrejas voltaram a ficar cheias de fiéis, sinal de quem nem tudo está perdido.

. Ou está?

. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia…

. Bom dia, Chico!