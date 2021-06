Governo faz mais de 40 mudanças em cargos comissionados nas secretarias do Estado

Um grupo de aprovados no concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, realizaram um protesto conjunto nesta quarta-feira, 2, em frente à Casa Civil cobrando do governador Gladson Cameli a convocação imediata.

Em ato pacífico, a manifestação teve apoio do sindicato dos bancários em nome do presidente, Eudo Rafael e do deputado estadual, Neném Almeida, que se juntaram aos grupos no ato.

Com faixas e cartazes, os aprovados no concurso efetivo da Educação lembraram que são 485 educadores que estão aguardando a convocação desde 2019. No ato, eles pediram que o governador Gladson Cameli respeite a constituição, inclusive citando o artigo 37 e pediram o fim de contratos temporários.

No ato, o deputado Neném Almeida, afirmou que os professores têm o direito de protestar para a convocação e lembrou que o governador prometeu a convocação dos efetivos.

“O governador na campanha prometeu que iria valorizar o pessoal da ativa e que são concursados e até agora não chamou quase ninguém. Os concursados da Educação estão aqui cobrando que o governador Gladson cumpra o que prometeu. São 485, que aguardam convocação e têm vaga porque hoje o quadro de provisórios é bem maior do que estão no efetivo”, afirmou.

Já os aprovados do concurso do Idaf, cobram a convocação, após quase seis meses da divulgação do resultado final. No ato, os presentes cobraram um posicionamento do governo, uma vez que não há nenhuma perspectiva de convocação.

O concurso público era para a formação de cadastro de reserva para os cargos de engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário e técnico em defesa agropecuária e florestal.

