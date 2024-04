VÍDEO: Campeão do povo? Davi é vaiado ao deixar festa em Cajazeiras;

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Davi atraiu milhares de pessoas à Arena da Pronaica, no bairro de Cajazeiras, em Salvador, neste domingo (21). O campeão do BBB 24 teve uma festa em sua homenagem após vencer o reality um dia depois de ser ovacionado no aeroporto em sua chegada na capital baiana.

No entanto, parece que muita gente não ficou satisfeita com o comportamento do novo milionário após o evento. O baiano chegou a ser vaiado enquanto deixava o local da festa por não ter cumprimentado e nem atendido aos fãs que lhe aguardavam na saída.

Anúncios

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que ele embarca em uma caminhonete e deixa o local sem falar com as pessoas que estavam aguardando. Em meio às vaias, muitos fizeram o gesto de negativo para o comportamento do campeão do BBB 24.

Veja o vídeo:

Davi foi vaiado ao sair de sua própria festa da vitória por não cumprimentar os fãs que ficaram no local. pic.twitter.com/LRMiEQnlVi

— POPTime (@siteptbr) April 22, 2024



Fonte: Bnews