No Acre, mulher desmaia em acidente durante prova prática de autoescola

A jovem Josiele Correia da Cruz sofreu um acidente nesta segunda-feira (22), na motocicleta que usava durante um exame de direção no pátio da 1° Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran de Cruzeiro do Sul.

O ac24horas apurou que ela fez uma manobra de parada obrigatória e ao retomar a movimentação do veículo, acelerou além do normal e perdeu o controle da motocicleta, batendo na grade de segurança do pátio da instituição. A jovem chegou a desmaiar nesse momento.

Ela foi socorrida no local pela equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Pronto-socorro do Hospital do Juruá. Após realizar exame de tomografia, a jovem foi medicada e liberada sem nenhuma lesão grave. A equipe da Ciretran prestou toda a assistência para Josiele.