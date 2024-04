TJAC publica resultado e convocação do concurso para Cartórios Extrajudiciais

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou público o resultado da Prova Escrita e Prática do Concurso Público para a Outorga de Delegações de Notas e de Registros do Estado do Acre, edital n.º 1/2023. A publicação contempla três listas, sendo a primeira a lista geral (ampla concorrência), a segunda para pessoas com deficiência e a terceira para pessoas negras, abrangendo os dois critérios de ingresso (provimento e remoção).

O documento assinado pela desembargadora-presidente do TJAC, Regina Ferrari, publicado nesta segunda-feira, 22, também convoca as candidatas aprovadas e candidatos aprovados e habilitados para a Prova Oral, de ambos os critérios de ingresso (provimento e remoção), para apresentação da documentação comprobatória referente à comprovação dos requisitos para a Outorga das Delegações e Títulos.

As aprovadas e aprovados devem enviar a documentação comprobatória a partir do dia 23 de abril ao dia 7 de maio de 2024, no endereço da banca examinadora, Consulplan, por meio de SEDEX ou carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), situado na rua José Augusto de Abre, número 1.000, bairro Safira, cidade: Muriaé, Estado: Minas Gerais, cep.: 36883-031, com os custos por conta da candidata e ou candidato.

As listas estão publicadas na edição n.º 7.521 do Diário da Justiça eletrônico (págs. 131-134), desta segunda-feira, 22.

Fonte: Ascom/TJAC