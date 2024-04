Rio Branco tem só 3 vagas de UTI e Sesacre alerta para casos graves de síndrome respiratória

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dados do painel de monitoramentos de leitos da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) mostram que Rio Branco conta com apenas 3 leitos de Unidade de Terapia Intensiva adulta disponíveis, na manhã desta segunda-feira (22).

A secretária adjunta de assistência, Ana Cristina, demonstrou preocupação com o aumento da gravidade de pacientes adultos com síndrome respiratória.

De acordo com os dados divulgados, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Pronto Socorro) dos 27 leitos instalados, 26 estão ocupados. Na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), todos os 18 leitos estão ocupados. Já no Hospital Santa Juliana, que, na verdade, é unidade filantrópica, dos 20 leitos, 18 estão ocupados.

A secretária adjunta de assistência da Secretaria de Saúde, Ana Cristina, disse que o Acre conta com 70 leitos de UTI adulto, sendo que 10 estão no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e apenas 3 leitos estão vagos na capital. A respeito do número de leitos ocupados, que são 67, apenas 6 são com pacientes que tiveram complicações ligadas à síndrome respiratória, mas há uma tendência no aumento das complicações. “Nas últimas semanas tivemos um aumento e o que tem preocupado é a mudança significativa na faixa etária. Temos pacientes com idade entre 20 e 29 anos e pacientes com mais de 60 anos”, disse.

Segundo Ana Cristina, a baixa adesão à vacina contra a gripe tem sido apontada como a principal causa das complicações. “Os dois vírus que estão circulando, o rinovírus e o Influenza A, são combatidos pela vacina da influenza. Pedimos à população que se vacine, a saúde do estado está atenta, mas precisamos que a população complete seu calendário vacinal, procurando a vacina que combate o agravamento destas doenças”, pediu a secretária.