Jéssica Sales, a carta que Petecão também queria!

O ex-prefeito Vagner Sales é um dos mais habilidosos políticos que se tem no Acre. Com ele amizade é uma coisa, e política é outra bem diferente. Se puder conciliar as duas, tudo bem, se não, tudo bem também.

Em nenhum momento deixou transparecer raiva, ódio ou mágoa do governador Gladson Cameli quando seu filho, Fagner Sales, perdeu a eleição para o Zequinha. Ou mesmo, quando seu pessoal foi todo exonerado do governo.

Fez uma reclamação básica aqui, outra ali. Elogiou Jorge Viana e o PT valorizando o seu retorno à aliança com Gladson. Mas nunca fechando a porta para uma conversa. Soube ser duro na hora precisa e maleável na necessária. Vagner também sabe que uma chapa Petecão-Jéssica ou Petecão-Antônia Sales é uma séria ameaça à reeleição do governador.

Soube esperar a hora certa de jogar e tem a melhor carta, filha, deputada Jéssica Sales, que se encaixa com perfeição na vaga de vice ou Senado em qualquer lado do jogo. Provavelmente será a vice de Gladson. O jogo é bruto!

“Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões”. (Jesus advertindo Saulo de Tarso e não perseguir os cristãos; a lutar contra Ele – Saulo se tornou o maior dos aliados depois)

. As deputadas federais Jéssica Sales (MDB) e Perpétua Almeida (PC do B) se destacam pela atuação impecável.

. Jéssica já vinha mantendo o nível do mandato anterior.

. Perpétua começou sem visibilidade, mas cresceu com o desempenho na pandemia, no socorro aos alagados e na ascensão da esquerda novamente.

. Perpétua quando pega uma pauta não deixa no meio do caminho…

. O prefeito Tião Bocalom não enganou ninguém; não vai mudar, serão mais três anos e cinco meses na mesma pisada.

. Os vereadores que julguem depois suas contas!

. O lançamento de uma candidatura fora de hora atrai milhares de problemas para o colo de um governador ou prefeito, problemas também, inclusive com denúncias no MP.

. “A soberba precede a ruína e o espírito altivo a queda”; sabedoria milenar do rei Salomão; é só olhar para os lados que se percebe quando verdadeiro é o provérbio.

. Algum amigo leal ao presidente JB poderia lhe falar desse versículo.

. O pastor Silas, por exemplo, seria um deles.

. Mestre que devo fazer para herdar a vida eterna?

. Observa os mandamentos de Deus!

. Faço isso desde criança.

. Só te falta uma coisa então: Vá, e venda tudo o que tem, dê aos pobres e me siga…

. O jovem foi embora triste porque era muito rico!

. Imagina esse jovem bem velhinho com sua riqueza; perdeu a oportunidade de uma grande obra com Jesus, daria um sentido extraordinário a sua vida como Pedro, Lucas, Paulo, Maria Madalena…qual mesmo é o nome desse jovem?

. Bom quanto a sua fortuna, alguém deve ter ficado com ela depois que morreu!

