Dia do gari: Zequinha exalta importância dos trabalhadores que mantém cidade limpa

Em comemoração ao Dia do Gari, que aconteceu no último domingo, dia 16, a prefeitura de Cruzeiro do Sul promoveu um café da manhã no ponto de encontro dos garis em Cruzeiro do Sul, no bairro da Cobal.

O prefeito Zequinha Lima, o presidente da câmara, Franciney Freitas; a coordenadora do projeto Juruá solidário, Lurdinha Lima, além de vereadores e secretários do município, estiveram reunidos com a equipe de garis, margaridas e roçadores que, diariamente, cuidam da limpeza e manutenção da cidade de Cruzeiro do Sul.

Zequinha Lima comentou o Dia do Gari e falou da importância desses profissionais para sua gestão: ” Uma gestão não pode pensar em nada antes de cuidar da limpeza da cidade. O trabalho dos nossos garis é fundamental. Eles são nosso cartão de visitas, a imagem da nossa gestão. E cuidam da saúde da nossa população, limpam o que nós sujamos e, para mim, não existe maior demonstração de carinho e de cuidado”, disse o prefeito.

Após o encontro com os garis no bairro da Cobal, o prefeito foi ao encontro dos trabalhadores que reciclam lixo, na Associação dos Catadores, localizada no bairro do Formoso.

Dia do Gari

De acordo com o dicionário, gari é o empregado da limpeza pública. Essa denominação é uma homenagem ao francês Pedro Aleixo Gary, que foi o fundador da primeira empresa de coleta de lixo, na cidade do Rio de Janeiro, em 1876. Mas, os garis só tiveram sua categoria oficialmente reconhecida em 16 de maio de 1962. É por isso que a data ficou marcada como o Dia do Gari.