Ribamar diz que não vai responder mãe de Gladson após acusação de abandono

O conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, José Ribamar, não vai responder os comentários tecidos pela mãe do governador do estado Gladson Cameli nesta quarta-feira (24), em que sugeria que Ribamar, que foi indicado à corte por Gladson, abandonou o seu “padrinho” depois assentar-se à cadeira. A informação foi dada por meio de assessoria da corte de contas.

Na manhã de hoje (24), a matriarca da família Cameli, Linda Cameli, comentou na charge do dia do ac24horas em que Ribamar aparece puxando a orelha de Gladson. “E tá no cargo pq Gladson colocou [sic]. Foi só sentar na cadeira que mostrou quem é. Não gosto desse Ribamar”, disse Linda.

O comentário da mãe do governador foi apenas mais um ingrediente no atrito público entre o Palácio Rio Branco e o Tribunal de Contas do Estado do Acre no episódio em que a corte de contas recomendou a suspensão dos efeitos do Decreto nº 11.457 que reduz o espaço de tempo para promoção de militares, em face da provável violação às hipóteses contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. O governador Gladson Cameli anunciou na terça-feira (23), que não vai acatar a orientação do TCE e que o Decreto está embasado juridicamente pela Procuradoria-Geral do Estado.