Edu Guedes e Ana Hickmann fazem postagem e web dispara: ‘grávida?’

Edu Guedes, de 49 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (24) para se declarar mais uma vez para Ana Hickmann, de 43. No entanto, o que era para ser uma homenagem fofa para a amada, acabou levantando suspeitas em fãs do casal.

“A cada dia te admiro mais! Parabéns pela mulher, mãe, amiga que você é, com sua garra e perseverança conquista tudo aquilo que sonha. Estarei sempre a seu lado”, inicia o apresentador.

Ele encerra: “Em breve teremos muitas coisas importantes para viver! Com amor e carinho Edu”.

Foram justamente as palavras finais que geraram burburinho nas redes sociais. “Será que eles vão ter filhos?”, perguntou uma pessoa. “Eu acho que ela já está grávida e ainda não contou, espero que esteja mesmo”, disse outra.

A apresentadora também deixou uma mensagem de carinho na publicação. “Te amo!!! Obrigada por tudo”, escreveu.

A reportagem da Itatiaia procurou a assessoria da artista e aguarda retorno.

Términos

Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram publicamente a relação em 12 de março deste ano, após rumores de que estariam vivendo um romance.

O casamento da apresentadora com o empresário Alexandre Correia chegou ao fim após ela alegar ter sido vítima de violência doméstica e lesão corporal em 11 de novembro do ano passado.

No mesmo mês, Edu Guedes e Jaque Ciocci, apresentadora e ex-bailarina do Faustão, terminaram o relacionamento. A revelação foi feita por ela mesma ao responder uma caixinha de perguntas em uma rede social.

No entanto, Ana e Edu negam envolvimento enquanto estavam comprometidos com outras pessoas.

Fonte: ITATIAIA