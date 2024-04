Jogos abrem última rodada e campeão acreano deve ser conhecido hoje

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O campeão acreano da temporada deve ser conhecido nesta quinta-feira, 25, na abertura da última rodada do segundo turno.

Com seis das cinco equipes ainda com chances da conquista do título, dois jogos acontecem no estádio Florestão.

A partir das 15h30, Rio Branco e Humaitá, atuais campeão e vice do futebol acreano, jogam. O Tourão de Porto Acre tem sete pontos, está empatado com o líder Independência, mas perde nos critérios de desempate. Já o Rio Branco tem seis pontos e só uma vitória interessa na briga pelo título.

Na sequência, entram em campo, Independência e São Francisco. O Tricolor de Aço terá a vantagem de entrar em campo sabendo o que precisa fazer para voltar a conquistar um título após 26 anos. O São Chico é a única equipe que não tem mais chances de título.

A última rodada acontece amanhã entre Galvez e Vasco, que só terão chances de título ou de vice dependendo dos resultados dos jogos de hoje.

Vale lembrar que o campeão e o vice conquistam o direito de disputar as competições nacionais como Copa do Brasil, Brasileirão da Série D e Copa Verde do ano que vem.