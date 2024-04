Pais se revoltam após diretor propor que alunos pintem salas e construam lago em escola no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A realização de uma edição da Feira Viver Ciência tem provocado uma polêmica em uma escola rural do município de Epitaciolândia, interior do Acre. A escola Luiz Gonzaga da Rocha, fica localizada no km 9, da BR-317.

Ocorre que por conta de receber o evento da Secretaria Estadual de Educação, o diretor do estabelecimento de ensino, Neno Valdivino, resolveu fazer melhorias na escola com a participação dos alunos, o que desagradou alguns pais.

A ideia da direção é organizar uma gincana onde os alunos terão algumas metas como pintar as salas de aula e até a construção de um lago artificial na unidade educacional. O problema, segundo alguns pais que procuraram o ac24horas, e pedem para não serem identificados, é que a escola diz que não tem recursos disponíveis e os custos dos “investimentos” devem ser desembolsados pelos alunos.

“Isso não é certo, é um custo muito alto, a gente fez um levantamento e esse lago que a escola quer, por exemplo, para o Viver Ciência, custa em torno de R$ 3 mil. Muitas famílias não têm condições e esse tipo de custo é uma obrigação da escola e não da gente”, diz um pai de estudante.

O ac24horas procurou o diretor da escola. Valdivino explicou que as atividades fazem parte do processo de aprendizagem dos estudantes. “Aqui na escola nós oferecemos diversas atividades para engrandecer a aprendizagem dos alunos. Essa é uma proposta, estamos provocando os alunos para desenvolver essas atividades. Isso tudo são propostas que estão sendo discutidas e serão levadas a plenário em ocasião da reunião com os pais na próxima semana”, declarou.