Seu Jorge usa fone de ouvido com purificador de ar de R$ 3.600

O que aconteceu

Seu Jorge usou um fone de ouvido que também filtra o ar. O acessório, azul e prata, cobria ouvidos, nariz e boca do artista enquanto ele corria ontem.

O fone custa cerca de R$ 4.000. No site oficial, o preço do Dyson Zone varia entre US$ 699,99 (R$ 3.590) e US$ 799,99 (R$ 4.100), dependendo da quantidade de acessórios que o cliente desejar. Ele promete filtrar 99% das “partículas ultrafinas” que poluem o ar.

Hoje, a qualidade do ar em Ipanema é considerada “moderada”. Segundo o site The Weather Channel, as partículas finas são o principal poluente presente no ar: “A qualidade do ar é aceitável; porém, com alguns poluentes pode haver risco de saúde moderado para um número reduzido de pessoas, que são excepcionalmente sensíveis à poluição”, diz o relatório diário.