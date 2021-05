Inscrições para Olimpíada de Astronomia terminam neste sábado (15)

Escolas já cadastradas podem inscrever alunos até o dia 20/05

Realizada para estudantes de escolas públicas e privadas em todo o país, a 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) será realizada nos dias 27 e 28 de maio de 2021. As inscrições têm dois prazos diferentes de encerramento. Até amanhã (15) para escolas não cadastradas na competição e até a próxima quinta-feira (20) para escolas cadastradas.

A olimpíada é voltada para estudantes do 1º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, e as provas são divididas em duas partes, com questões sobre astronomia e astronáutica. As inscrições deverão ser feitas pelas escolas no site da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.

A prova da 24ª OBA poderá ser feita nos formatos on-line e presencial. A prova virtual deverá ser realizada no local mais conveniente ao aluno, seja na escola, em casa, ou em outro local com boa conexão à internet. Já a prova presencial deverá ser feita, exclusivamente, na escola sob supervisão dos aplicadores.

Para alcançarem bom rendimento na prova, alunos e os professores podem se preparar para a olimpíada através do aplicativo “Simulado OBA”, disponível para celulares, tablets, e computadores, e pelo site da olimpíada, que fornece vídeos explicativos, além de provas e gabaritos das edições anteriores.

Níveis de inscrição

– Nível 1: destinado aos alunos do ensino fundamental, regularmente matriculados do 1º ao 3º ano.

– Nível 2: destinado aos alunos do ensino fundamental, regularmente matriculados do 4º ao 5º ano.

– Nível 3: destinado aos alunos do ensino fundamental, regularmente matriculados do 6º ao 9º ano.

– Nível 4: destinado aos alunos do ensino médio, regularmente matriculados em qualquer série/ano.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil