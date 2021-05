Vereadora cobra compra de cestas básicas para famílias de alunos da rede municipal

A vereadora Lene Petecão (PSD), em sessão online desta quinta-feira, 13, cobrou da Secretaria Municipal de Educação (Seme) a compra de cestas básicas às famílias de alunos da rede municipal de Rio Branco.

Em sua fala, a vereadora alegou que tem recebido ligações de mães de alunos das redes municipais em busca de sacolões.

“O fato é que as mães ligam pra gente querendo cestas básicas porque estão passando necessidades. Isso é um assunto sério porque não é só o covid-19 que mata não! A fome também mata! A cesta básica para essas crianças, que estão em casa, é necessária. Essa pandemia trouxe desemprego e muitas crianças das redes municipais iam às escolas com o intuito de receber alimento. A maioria dessas mães que têm filhos matriculados são do Bolsa Família e tem passado por uma necessidade absurda. Os professores têm gastado a própria gasolina para entregar o material para essas crianças e muitas mães dizem que as crianças ainda nem tinham tomado café da manhã”, afirmou.

Em outro trecho, a parlamentar parabenizou o sindicato de Educação pelo ato em frente ao Palácio Rio Branco e cobrou do governador Gladson Cameli (Progressistas) a vacinação dos educadores contra Covid-19.

“A maioria dos estados estão vacinando os seus trabalhadores da educação e o nosso estado não está fazendo isso. Quero parabenizar o sindicato da Educação, que está protestando em busca de seus direitos”, salientou.