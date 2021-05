Bolsonaristas vão às Ruas, incentivam presidente a fechar Supremo e impedir medidas restritivas

Como ocorre em todo o país, centenas de defensores do presidente da República, Jair Bolsonaro, foram às ruas manifestar apoio ao militar e incentivar medidas mais duras contra governadores, prefeitos e até contra membros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em um vídeo enviado à reportagem do ac24horas na tarde deste sábado (1°}, a Avenida Ceará, foi tomada por veículos de grande e pequeno porte. Além de eleitores que vestindo verde e amarelo manifestam apoio ao presidenciável.

De acordo com o defensor do militar, Adalberto Santana, caminhoneiro, a manifestação visa seguir as diretrizes nacionais, e ocorre em defesa do voto impresso e da abertura do comércio sem restrição durante a pandemia e contra o STF (Supremo Tribunal Federal), e a todos que fazem oposição ao governo federal. “Nunca vi algo assim, estamos unidos contra a esquerda”, comentou.

Curiosamente, quem vai às ruas no 1º de maio, Dia do Trabalhador, são as centrais sindicais que, por segurança, organizaram encontros virtuais pelo segundo ano consecutivo de pandemia. Ocorreram atos de Bolsonaristas em capitais como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza, e também em cidades do interior.