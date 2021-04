Rio Branco está entre as 50 cidades mais violentas do mundo

A Organização não governamental (ONG) mexicana Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal colocou Rio Branco capital do Acre, entre as 50 cidades mais violentas do mundo. No levantamento, Rio Branco figura na posição 33.

A instituição leva em consideração as taxas de homicídios de cidades com mais de 300 mil habitantes. O índice é calculado por número de homicídios a cada 100 mil habitantes. Atualmente, Rio Branco registra 413 mil habitantes.

Segundo os dados, em 2020, Rio Branco registrou a morte de 173 pessoas em decorrência do homicídio resultando na taxa de 41 mortes a cada 100 mil habitantes

O levantamento é feito e divulgado anualmente, há 13 anos. Os dados desta lista são de 2020. O principal critério da instituição é usar informações que partam de fontes oficiais, como secretarias de segurança, ou dados de fontes alternativas, como jornais e portais de notícias.