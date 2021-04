ZPE gerou prejuízo de R$ 27 milhões aos cofres públicos do Estado em 11 anos

A Zona de Processamento de Exportação (ZPE), inaugurada em julho de 2010 pelo ex-governador Binho Marques (PT), gerou prejuízo estimado em R$ 27 milhões aos cofres públicos ao longo de quase 11 anos.

Segundo informações repassadas ao ac24horas na manhã desta sexta-feira (16), o prejuízo gerou uma despesa estimada em R$2,4 milhões ao ano. Em apenas dois anos do governo Gladson Cameli, a despesa chegou a quase R$ 3 milhões.

A ZPE foi arrematada em leilão na manhã de hoje pelo grupo de investidores China Haiying do Brasil, no valor previsto no edital, de R$ 25,8 milhões.

O grupo dará uma entrada de 5% no prazo de 25 dias que corresponde a R$ 1,2 milhão. O restante dos 95% serão pagos somente após dois anos, no caso, a primeira parcela será paga apenas em 2023. As 13 parcelas anuais dá em torno de R$ 1,9 milhão e se encerra apenas em 2035.