No rastro da corrupção!

Controladoria Geral da União, Ministério Público, Polícia Federal e demais órgãos de controle estão rastreando a corrupção e descobrindo que várias prefeituras podem estar envolvidas em desvios milionários.

Segundo uma fonte da PF, as operações realizadas têm descoberto a conexão de empresas com várias prefeituras que forjam licitações, superfaturam, pagam propinas a agentes públicos e atestam compras não entregues.

“Em praticamente todas as operações de combate a corrupção as empresas envolvidas atuam em diversas prefeituras da mesma forma, o modus operandi é o mesmo”, disse. Isto ocorre também porque as Câmaras Municipais não cumprem mais seus papéis fiscalizadores em tempo real.

“Só Deus me tira da presidência”. (Presidente Jair Bolsonaro em 15/04/2021)

. Era uma vez uma operação chamada Lava Jato, criada para combater a corrupção no Brasil…

. Em Brasília a cobra tá fumando, a porca torcendo o rabo e a jiripoca piando!

. O Brasil é uma montanha russa; poderia estabilizar o sistema com o parlamentarismo ou a monarquia parlamentar como pregam alguns.

. Há cerca de quatro anos, uma presidenta sofreu impeachment!

. Trem doido esse!

. Assisti um vídeo em que um general prega o “Estado de Guerra” que, segundo ele, vai permitir a pena de morte no Brasil.

. O objetivo seria executar criminosos comuns e esquerdistas.

. Eu hem!

. Ainda bem que a fronteira é perto, Deus nos livre desse homem!

. A China mandou 1,5 milhão de kit intubação para o Brasil que está à beira do colapso nos grandes centros.

. Estados Unidos, Rússia, Irã e China andam se estranhando…

. Como diz a irmã Adelaide:

. “Filho, se prepare, estamos à beira da 3ª guerra mundial, Jesus está voltando”!

. Disse mais:

. “O sofrimento será tanto que os homens buscarão a morte e não acharão”!

. E é, irmã?!

. É!

. Bom dia!