Gladson responde sobre possível apoio de Petecão: “Quero a união”

O governador Gladson Cameli respondeu ao ac24horas na noite de quinta-feira (15), sobre a recente declaração do senador Sérgio Petecão (PSD), que declarou em uma entrevista em Cruzeiro do Sul, que existe possibilidade real de apoiar o governador em sua tentativa de reeleição. Para Cameli, o momento requer esforço de toda a classe política, independente de pretensões políticas.

Em relação ao apoio, o gestor não se mostrou incomodado, mesmo com os atritos recentes. “Tudo que eu quero é a união em prol do Acre. Estamos passando por um momento difícil e precisamos do apoio de todos”, comentou.

A declaração de Petecão ocorreu após descartar em um primeiro momento, que não havia possibilidade de realinhamento político com o governo, muito por conta das canetadas de Cameli exonerando sua base aliada da atual gestão.

Porém no dia seguinte, mesmo após Gladson exonerar mais um indicado do governo, desta vez da Secretaria de Produção, ele deu trégua no clima tenso e se manifestou aberto ao diálogo em busca da união que levou Cameli ao comando do Palácio Rio Branco, após 20 anos de hegemonia da Frente Popular.